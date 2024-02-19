Масштабные изменения в OpenAI

Сообщают, что компания OpenAI завершила сделку, согласно которой сотрудники смогут продавать свои доли акций. Согласно тендерному предложению, стартап в сфере искусственного интеллекта оценивают в 86 миллиардов долларов.

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Это делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в истории человечества. Возглавит сделку венчурная фирма Thrive Capital. Стоит добавить, что распродажу ценных бумаг планировали начать еще в 2023 году. Этому помешало решение совета директоров OpenAI об отстранении от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.