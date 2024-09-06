ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией планируют изменить план по добыче нефти

В ОПЕК+ решили пересмотреть план по увеличению объемов добычи нефти на осень. Рынок нефти уже отреагировал на эту новость.

ОПЕК+ стремится изменить план по добыче нефти

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность отложить увеличение объемов добычи нефти на два месяца. Ранее нефтяной картель планировал добывать больше сырья в октябре.

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В государства-члены ОПЕК+ в октябре должны были добывать 180 тысяч баррелей нефти в сутки. Это часть программы по постепенному увеличению предложения на рынке за несколько следующих месяцев. Речь идет о 2,2 миллиона баррелей в день.

Однако из-за падения цен на нефть в ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией пересматривают выше упомянутый план. Напомним, что стоимость нефти упала до минимального уровня за год. Рынок нефти уже отреагировал на изменение планов по добыче: