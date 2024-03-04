ОПЕК+ будет снижать объемы добычи нефти

Члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились снизить объемы добычи на 2,2 миллиона баррелей в день. Таким образом страны-члены ОПЕК+ хотят дополнительно поддержать приемлемую для них цену на глобальном рынке нефти, чтобы зафиксирует ее на достаточно высоком уровне.

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Эксперты Reuters считают, что подобное решение ОПЕК+ пришло из-за опасений его членов относительно роста добычи нефти в мире.

Напомним! ОПЕК+, который состоит из 22 стран, с конца 2022 года сократил поставок на более 5 миллионов баррелей в день. Страны-члены решили начать серию сокращений, чтобы поддержать рынок на фоне роста добычи американской нефти (WTI) и у других производителей. Еще одной причиной стало опасение относительно спроса на фоне борьбы крупных экономик с высокими процентными ставками.

Саудовская Аравия

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что оставит добычу на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки. Таким образом страна сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Россия

Россия объявила о сокращении на 471 тысячу баррелей в сутки с апреля по июнь. Эксперты отмечают, что сокращение до подобных объемов для России и Саудовской Аравии стало дополнением к сокращению на полмиллиона баррелей в сутки, которое было объявлено в апреле 2023 года и которое будет действовать до конца 2024 года.

Другие страны ОПЕК+

Ирак: во II квартале рак продолжит сокращение добычи на 220 тысяч баррелей в сутки,

во II квартале рак продолжит сокращение добычи на 220 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ: сохранят сокращение добычи на 163 тысячи баррелей в сутки.

сохранят сокращение добычи на 163 тысячи баррелей в сутки. Кувейт: сохранит сокращение добычи на 135 тысяч баррелей в сутки.

сохранит сокращение добычи на 135 тысяч баррелей в сутки. Алжир : сократит добычу на 51 тысячу баррелей в сутки.

: сократит добычу на 51 тысячу баррелей в сутки. Оман: на 42 тысячи баррелей в сутки.

на 42 тысячи баррелей в сутки. Казахстан: на 82 тысячи баррелей в сутки.

Что думают специалисты относительно сокращения добычи

Аналитик UBS Джованни Стауново заметил, что хотя развитие событий было вполне ожидаемым, однако российская сторона сделала сюрприз.

Если российские сокращения будут полностью реализованы, дополнительные баррели будут удалены с рынка. Поэтому это неожиданный шаг, на который никто не ожидал, и он может повысить цены,

– отметил он.

Аналитики инвестиционного банка Jefferies считают, что такое решение ОПЕК+ посылает сигнал о сплоченности и подтверждает, что группа не спешит возвращать объемы поставок, поддерживая мнение о том, что когда это наконец произойдет, это будет постепенно.

Пролонгация была ожидаемой, но продление ее до конца второго квартала стала неожиданностью. Рынок ожидал более сильного открытия,

- отметил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

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