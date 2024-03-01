Страны начинают сотрудничество с 2026 года

Между главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым и исполнительным директором TAP Лукой Скайпатти состоялась встреча.

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На ней они обсудили ход выполнения первого этапа расширения Трансадриатического газопровода (TAP). Его планируют расширить до дополнительных 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года. Также проговорили процесс тестирования для следующего расширения.

Трубопровод будет готов к дополнительной подаче до конца 2025 года. Этот объем с 2026 года будут поставлять в Италию (1 миллиард кубометров) и Албанию (200 миллионов кубометров),

– написали в Минэнергетики Азербайджана.

Таким образом Албания станет девятым европейским клиентом Азербайджана, другие восемь это:

Италия;

Греция;

Болгария;

Румыния;

Грузия;

Турция;

Венгрия;

Сербия.

Напомним! В прошлом году Азербайджан экспортировал около 23,8 миллиарда кубометров газа.

К слову Сербия подписала соглашение с Азербайджаном с 2024 года о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год.