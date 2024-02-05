Опасность в Суэцком канале: почему это проблема для одной из самых известных стран Африки

В Египте сообщили о значительном уменьшении доходов Суэцкого канала. Речь идет о данных за январь 2024 года. Больше об этом - читайте дальше.

Главная причина уменьшения доходов – атаки хуситов на суда в Красном море. Поэтому международные компании ищут новые маршруты для транспортировки товаров. Среди них мощная датская компания Maersk, которая еще в начале года заявила, что теперь некоторые суда будут перенаправлять вокруг Африки.

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Финансовые потери Суэцкого канала из-за атак в Красном море

По словам главы Управления Суэцкого канала Усама Рабие, доход за первый месяц 2024 года составил 428 миллионов долларов. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее отчитывались о 804 миллионов долларов.

Количество судов, которое проходит через Суэцкий канал, упало на 36%.

Для Египта падение доходов от Суэцкого канала стала новым испытанием. Дело в том, что африканская страна сейчас борется с худшим за последние десятилетия экономическим кризисом. В частности, в Египте опасаются потенциальных сложностей для секторов торговли и туризма из-за войны между ХАМАС и Израилем.

Стоит добавить, что Суэцкий канал – это самый короткий морской путь, который соединяет Азию и Европу и играет важное значение для мировой торговли. Тогда как для Египта – это один из основных источников поступления иностранной валюты. В частности, за 2023 год страна, таким образом, получила 10,25 миллиарда долларов.