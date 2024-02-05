Головна причина зменшення прибутків – атаки хуситів на судна у Червоному морі. Через це міжнародні компанії шукають нові маршрути для транспортування товарів. Серед них потужна данська компанія Maersk, яка ще на початку року заявила, що тепер деякі судна будуть перенаправляти навколо Африки.

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Фінансові втрати Суецького каналу через атаки у Червоному морі

За словами очільника Управління Суецького каналу Усама Рабіє, дохід за перший місяць 2024 року склав 428 мільйонів доларів. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше звітували про 804 мільйонів доларів.

Важлива деталь! Кількість суден, яка проходить через Суецький канал, впала на 36%.

Для Єгипту падіння доходів від Суецького каналу стала новим випробуванням. Річ у тому, що африканська країна наразі бореться із найгіршою за останні десятиліття економічною кризою. Зокрема, у Єгипті остерігаються щодо потенційних складнощів для секторів торгівлі та туризму через війну між ХАМАС та Ізраїлем.

Варто додати, що Суецький канал – це найкоротший морський шлях, який з'єднує Азію та Європу та відіграє важливе значення для світової торгівлі. Тоді як для Єгипту – це одне з основних джерел надходження іноземної валюти. Зокрема, за 2023 рік країна, таким чином, отримала 10,25 мільярда доларів.

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