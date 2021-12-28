Окрепла на 4% за год: с каким курсом гривна "встретит" 2022 год
Источник:24 канал
Несмотря на то, что последний месяц был очень турбулентным для гривни, и она обесценилась, в целом в 2021 году гривня стала крепче. Аналитики спрогнозировали, какого курса ждать до конца года.
Гривна в 2021 году
В начале года доллар стоил 28,27 гривны, а 28 декабря НБУ установил курс на уровне 27,23 гривны за доллар. То есть гривна укрепилась на 3,7%. В первой половине гривна укреплялась в основном благодаря высоким ценам на экспортные товары. А в конце года стремительно обесценилась из-за угрозы полномасштабного вторжения со стороны России.
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Каким будет курс доллара до конца 2021 года
Стабильность гривны до конца года обеспечат:
- С одной стороны, большие суммы НДС-возврата существенно снизят потребность экспортеров в гривневых ресурсах, что может привести к уменьшению объема предложения иностранной валюты на рынке.
- Тем не менее, период активной выплаты зарплат и премий будет стимулировать продажи валюты со стороны бизнеса.
С последней недели я не ожидаю существенных курсовых колебаний. Последние дни работы на межбанке пройдут довольно спокойно. При этом курс гривны к доллару, скорее всего, будет в диапазоне 27,10 – 27,45 гривны за доллар.
Сильную поддержку гривни обеспечивает практически отсутствие энергоимпорта, что связано с высокими мировыми ценами. Однако рано или поздно импортеры газа и угля выйдут на рынок с покупками валюты, что сместит центр тяжести в пользу доллара, убежден Виталий Минько.
Учитывая снижение активности, в ближайшее время гривна останется в диапазоне 27,20 – 27,30 гривны за доллар. Однако если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривна покажет более весомое послабление.
Прогнозы на 2022 год
- Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, в комментарии 24 канала спрогнозировал, что в 2022 году валютный курс будет на уровне в среднем 27,70 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджете на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидается, что доллар будет стоить 28,70 гривны.