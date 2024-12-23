Рынки ожидают окончания войны в Украине: в НБУ объяснили, с чем это связано

Мировые финансовые рынки усилили свои ожидания относительно завершения войны в Украине. Об этом говорится в новом отчете Национального банка Украины.

Рынки ожидают завершения войны в Украине

Результаты президентских выборов в США в ноябре 2024 года повлияли на настроения международных инвесторов относительно войны России против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

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Речь идет о том, что после объявления результатов международные инвесторы улучшили свою оценку относительно перспектив завершения войны. Для примера, об этом свидетельствует рост стоимости украинских еврооблигаций.

Важно! В то же время на сегодня нет четких параметров и возможных сроков достижения мира. Более того, риски затягивания полномасштабной войны России против Украины остаются на высоком уровне.

В Нацбанке добавили, что россияне давят на нескольких участках фронта и достиг некоторых тактических успехов, но и понес значительные потери в процессе. В то же время для Украины выделяют следующие вызовы:

Фактическое вступление военных из Северной Кореи в войну на стороне Москвы;

Интенсивные террористические воздушные удары России по территории Украины.

Украина параллельно адаптируется к угрозам, а также вкладывает средства в укрепление обороноспособности. В частности, растет производство товаров военного назначения в Украине. Кроме того, Украина подписывает соглашения по безопасности с иностранными правительствами. Круг этих стран постепенно расширяется.

На сегодня Киев заключил уже 27 соглашений по безопасности. Среди них соглашения со всеми странами G7 и рядом государств-членов Евросоюза. Это свидетельствует о готовности международных партнеров и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине.