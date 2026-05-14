Ограничения ужесточат: какие изменения вводят в отношении банковских переводов

В Украине ужесточат ограничения на банковские переводы. Нововведение будет касаться некоторых категорий предпринимателей.

Какие изменения вводят по переводам?

Изменения введены благодаря обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, о чем говорится на сайте Независимой ассоциации банков Украины.

Согласно информации, сейчас будут учтены новые вызовы относительно стремительно эволюционирующих технологий и методов мошенничества, с которыми сталкивается рынок.

Сейчас задача заключается в том, чтобы унифицировать рыночные практики и сделать их более понятными, прогнозируемыми и эффективными для всех участников рынка в сфере платежных услуг, предупреждения мошенничества и недопущения использования финансово-банковской системы в незаконных целях.

Для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей установят такие месячные лимиты на банковские переводы:

через 3 месяца с даты подписания меморандума (то есть с августа 2026 года): 600 тысяч гривен для ФЛП 1 группы и 3 миллиона гривен для ФЛП 2 и 3 группы;

через 6 месяцев с даты подписания меморандума (с ноября 2026 года): 400 тысяч гривен для ФЛП 1 и 1 миллион гривен для ФЛП 2 и 3 групп.

Для других клиентов ФЛП или физлиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, будет происходить мониторинг деловой активности клиента по счетам в соответствии с собственным рискоориентированным подходом,

– говорится в тексте меморандума.

Для новых и неактивных юридических лиц ограничения суммы переводов в месяц составят:

с августа 2026 года – 5 миллионов гривен;

с ноября 2026 года – 2 миллиона гривен.

Обновленный меморандум о введении лимитов на переводы подписали крупнейшие украинские банки и поставщики платежных услуг. Об этом отметили в материале "ЭП".

В частности среди них ПриватБанк, Укргазбанк, "ПУМБ", Укрсиббанк, "А-Банк" и многие другие.

Обратите внимание! Предварительный текст меморандума впоследствии подписали 50 банков и финансовых учреждений. Ожидается, что в течение лета они подпишут и обновленную редакцию документа.

Напомним, что первый Меморандум был подписан 10 декабря 2024 года при координации НАБУ и АУБ. Сначала к нему присоединились только четыре крупных банка-эмитента.

Что еще стоит знать о переводах?

Украинцы не должны платить налоги за переводы средств между родственниками. Это касается членов семьи первой или второй степени родства.

В таком случае ставка налога на доходы физических лиц составляет 0%. То есть платить НДФЛ не нужно. Также нет необходимости подавать декларацию. Об этом сообщил юрист Богдан Янкив.

Если речь идет о переводах крупных сумм или нетипичные операции, то карточку могут заблокировать.

В то же время за некоторые действия могут начислить штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Штраф предусмотрен за нарушение налогового законодательства.