Новые ограничения на банковские переводы: в НБУ объяснили ряд важных аспектов

В конце мая украинский Нацбанк сообщил, что готовит новые ограничения на переводы между картами между физическими лицами. Эта новость всколыхнула украинское общество, спровоцировав немало дискуссий. В то же время есть несколько аспектов, на которые стоит обратить больше внимания.

Напомним, что сейчас рабочий вариант, который представил Нацбанк, предусматривает ограничение до 30 исходящих переводов в месяц и лимитом на 100 тысяч гривен. Речь идет о переводах средств с карты на карту (Р2Р-переводы).

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НБУ в эксклюзивном комментарии для 24 Канала разъяснил ряд моментов, которые связаны с этой инициативой.

Каких результатов ожидают в Нацбанке

В центробанке ожидают, что предотвращение использования карточных "дропов" способно вывести определенный капитал и бизнес из "тени". Например, благодаря надзорным действиям НБУ в 2022 – 2023 годах существенно вырос объем операций на сайтах лицензированных операторов азартных игр.

В связи с чем легальный азартный бизнес за 12 месяцев 2023 года уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов, что более чем в 14 раз превысило сумму уплаченных им налогов в 2022 году (0,73 миллиарда гривен).

В феврале, марте, апреле 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса стабильно превышали 1 миллиард гривен (1,81 миллиарда гривен, 2,02 миллиарда гривен и 1,26 миллиарда гривен соответственно).

Что такое "дропы" Согласно данным на



Такие платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на различные суммы между другими счетами. Это нужно злоумышленникам, чтобы ввести жертв в заблуждение, "запутать следы" и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений. Согласно данным на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам.Такие платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на различные суммы между другими счетами. Это нужно злоумышленникам, чтобы ввести жертв в заблуждение, "запутать следы" и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений.

Также добавим, что глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что центробанк проанализировал семь крупнейших банков, которые охватывают 91% всей эмиссии карт. В результате они считают, что рабочий вариант ограничений на 30 исходящих переводов с карты не коснется 98% украинцев. В то же время видят, что ограничение на общую сумму до 100 тысяч в месяц не затронет 95% украинцев.

Волонтерские сборы и ограничения от НБУ

На вопрос стоит ли украинцам учитывать ограничения по переводам с карты на карту во время волонтерских сборов 24 Канал получил такой ответ:

Это зависит от того, как именно проводят волонтерский сбор и какие при этом используются типы переводов. Человек может перевести средства, как минимум двумя способами: через Р2Р перевод и через IBAN.

В центробанке напомнили, что на переводы по IBAN нет ограничений ни по суммам, ни по количеству, а СЭП (система электронных платежей) работает в режиме 24 на 7 и все платежи обрабатываются быстро.

В каких секторах чаще всего фиксируют теневые схемы

Вынесенные на обсуждение изменения в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций:

обслуживание наркоторговли;

незаконный игорный бизнес;

различные теневые схемы.

В Нацбанке подметили, что речь не идет о какой-то конкретной отрасли, ведь схема действует для любого нелегального бизнеса, но большую долю карт "дропов" обнаруживают на сайтах нелегальных казино.

Важные акценты от Нацбанка

НБУ отмечает, что решение об ограничении переводов с карты на карту пока находится на этапе обработки! В центробанке выделили еще такой момент:

Мы заблаговременно и открыто поделились нашими планами, чтобы изучить мнение общественности, волонтеров и при необходимости иметь возможность откалибровать отдельные детали. Ориентировочно – за месяц.

К этому времени НБУ инициирует встречу с волонтерами, чтобы выслушать их мнение и услышать все "за" и "против". Добавляют, что аналогично регулятор действовал на этапе внедрения валютных ограничений после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, соответствующее решение корректировали в процессе открытого диалога, чтобы максимально способствовать деятельности волонтеров и одновременно не подрывать макрофинансовую стабильность.