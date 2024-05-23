НБУ ограничит переводы между картами: к чему стоит готовиться украинцам

Нацбанк планирует ввести новые ограничения на перевод средств с карты на карту. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Над проектом новых ограничений от НБУ все еще работают. Сообщают, что его финальный вариант примут в течение месяца.

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Нацбанк введет новые ограничения для переводов

Сейчас сообщают, что рабочий вариант ограничений включает 30 исходящих переводов в месяц и 100 000 гривен. Речь идет только о Р2Р-переводах. То есть это операции с переводом средств с карты на карту.

В то же время можно будет принимать неограниченное количество входящих переводов на карту.

Новые ограничения не коснутся платежей и других операций. Кроме того, изменения не коснутся волонтерских сборов, поскольку входящие переводы остаются без ограничений.

Для чего это нужно

НБУ введет новые ограничения из-за увеличения теневых финансовых операций, которые также известны как "дропы" или "денежные мулы". Мошенники действуют по следующей схеме:

Они покупают у рядовых граждан персональные данные и открывают банковские карты. Это могут быть как пенсионеры, так и студенты;

Эти карты используют для проведения сотен и тысяч транзакций, основном на суммы менее 400 тысяч гривен. Дело в том, что финансовые операции до этого уровня не подпадают под финансовый мониторинг.

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Дмитрий Олейник сообщил, что такие схемы используют в различных индустриях. Например, так пытаются выплачивать так называемые зарплаты в конвертах, избегать уплаты налогов, выводить средства за границу, для операций при торговле наркотиками и тому подобное. Заместитель председателя НБУ объяснил, что новые ограничения не искоренят теневые схемы, но усложнят работу мошенников.

Кроме того, Олейник отметил, что это только первый шаг для борьбы с теневыми схемами, ведь для следующих решений потребуются законодательные изменения.