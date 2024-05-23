Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала рассмотрение формы S-1 в заявлениях на регистрацию спотовых Ethereum-ETF. Напомним, что в начале года американский регулятор одобрил спотовые биткоин-ETF.

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Ethereum стремительно дорожает на рынке

Источники сообщают, что по сути все только начинается. Кроме того, отмечают, что есть ощущение будто отдел управления инвестициями был в определенной степени захвачен неожиданно изменением настроений. В то же время добавляют, что они не ожидают остановки прогресса в процессе создания спотовых Ethereum-ETF, но в то же время сохраняют осторожность.

Что такое EFT Это фонды Это фонды, чьи акции можно приобрести или продать на фондовой бирже. Такой фонд создает и управляет им компания, которую называют ETF-провайдером. Такая компания может управлять несколькими ETF-фондами. Капитализация этого сектора на сегодня составляет ориентировочно 7 триллионов долларов.

На фоне новостей Ethereum начал расти в цене. Курс криптовалюты во время торгов в четверг, 23 мая, сначала пересек отметку на уровне 3800 долларов за монету, а затем – в 3900 долларов за штуку, согласно данным CoinMarketCap. Для понимания, исторический максимум для Ethereum составляет чуть более 4878 долларов за монету.

На момент создания этого материала, стоимость Ethereum колеблется на уровне 3860 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 464,55 миллиарда долларов. Монета за последние 24 часа подорожала на 4,21%. Тогда как с начала года курс Ethereum вырос на 71,48%, информирует MarketWatch.