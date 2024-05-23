НБУ обмежить перекази між картками: до чого варто готуватися українцям

Нацбанк планує запровадити нові обмеження на переказ коштів з карти на карту. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Над проєктом нових обмежень від НБУ все ще працюють. Повідомляють, що його фінальний варіант ухвалить протягом місяця.

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Нацбанк запровадить нові обмеження для переказів

Наразі повідомляють, що робочий варіант обмежень включає 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 гривень. Йдеться лише про Р2Р-перекази. Тобто це операції з переказом коштів з карти на карту.

Водночас можна буде приймати необмежену кількість вхідних переказів на картку.

Нові обмеження не торкнуться платежів та інших операцій. Крім того, зміни не торкнуться волонтерських зборів, оскільки вхідні перекази залишаються без обмежень.

Для чого це потрібно

НБУ запровадить нові обмеження через збільшення тіньових фінансових операцій, які також відомі як "дропи" або "грошові мули". Шахраї діють за такою схемою:

Вони купують у пересічних громадян персональні дані й відкривають банківські карти. Це можуть бути як пенсіонери, так і студенти;

Ці картки використовують для проведення сотень та тисяч транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 тисяч гривень. Річ у тому, що фінансові операції до цього рівня не підпадають під фінансовий моніторинг.

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Дмитро Олійник повідомив, що такі схеми використовують у різних індустріях. Для прикладу, так намагаються виплачувати так звані зарплати у конвертах, уникати сплати податків, виводити кошти за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо. Заступник голови НБУ пояснив, що нові обмеження не викорінять тіньові схеми, але ускладнять роботу шахраїв.

Крім того, Олійник наголосив, що це лише перший крок для боротьби зі тіньовими схемами, адже для наступних рішень будуть потрібні законодавчі зміни.