Нацбанк отменил ряд возмутивших волонтеров и бизнес валютных ограничений: что изменилось

В Национальном банке Украины решили внести определенные коррективы в валютные ограничения. Напомним, что они стали причиной возмущения среди украинцев, в частности, волонтеров и бизнеса.

Нацбанк решил упростить ряд ограничений, введенных 21 июля 2022 года. Тогда и установили лимит на расчеты гривневыми платежными картами за границей.

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Ограничения с волонтеров сняли

В Нацбанке отметили, что для физических лиц-волонтеров не будут применяться лимиты для покупок за границей. Но определенные ограничения все же будут введены. Речь идет о критериях, которые нужно будет соблюдать, чтобы проводить соответствующие операции в будущем.

Какие условия поставили перед волонтерами

Необходимо, чтобы до 21 июля 2022 года в месяц объем сделок, совершаемых на счете волонтера, превышал эквивалент 100 тысяч гривен.

совершаемых на счете волонтера, Также банку нужно будет предоставить письмо либо от государственного органа, либо от воинской части, где указано сотрудничество с волонтером. Еще в нем обязан быть список продуктов военного назначения, заказных на покупку. Это правило касается операций более чем на 400 тысяч гривен в месяц.

где указано сотрудничество с волонтером. Еще в нем обязан быть список продуктов военного назначения, заказных на покупку. Это правило касается операций более чем на 400 тысяч гривен в месяц. Кроме того, волонтеру необходимо будет предоставлять банку ориентировочную стоимость заказанного товара, а также сроки выполнения поручения.

а также сроки выполнения поручения. А еще перед сбором средств для оплаты продукции нужно будет уведомлять банк.

Национальный банк всегда прислушивается к конструктивным запросам волонтерского движения и бизнес-сообщества и вместе со своими стейкхолдерами пытается найти оптимальные решения,

– подчеркнул заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

Товары, входящие в перечень разрешенных к покупке

С учетом всех условий выше волонтеры-физические лица имеют возможность покупать: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военные и тактические форму и обувь, защитную одежду, оптические приборы для общения, беспилотники, спальные мешки, карематы, а также средства предоставления медицинской помощи .

Отметим, что ослабление ограничений вступило в силу 6 августа. Само же постановление в Нацбанке было принято накануне.

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