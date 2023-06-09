Напомним, что сегодня против России ввели рекордное количество санкций в мире. До этого лидером был Иран.

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Ермак о санкциях против России

Глава Офиса Президента Украины подчеркнул, что санкционные ограничения против России работают. Учитывая последние оценки от Центрального банка государства-агрессорки, профицит текущего счета за первые 5 месяцев 2023 составляет 23 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель упал на 82%.

Основная причина такого падения – стремительное сокращение торгового баланса, который за первые пять месяцев текущего года упал на 69% (до 44,7 миллиарда долларов),

– написал Ермак.

Глава Офиса Президента добавил, что в прошлом году в прошлом году Россия изрядно выиграла от высоких цен на энергоносители, а также благодаря длительному процессу введения санкций против энергетического сектора. Напомним, что частичное эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель начали работать только 5 декабря 2022 года.

К теме! Некоторые трейдеры считают, что этим летом цены на газ в Европе могут достичь отрицательных значений.

По словам Ермака, санкции против России продолжают работать и вредить российскому бюджету. Однако он подчеркнул, что это лишь очередное доказательство того, что эти ограничения необходимо усиливать. Группа Макфола-Ермака уже предложила ряд шагов.