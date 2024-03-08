Нацбанк хочет ограничить карточные операции: кого это будет касаться

В планах НБУ - ввести ограничения на некоторые карточные операции, чтобы ограничить налоговые схемы представителей нелегальной торговли. Председатель Комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев отметил, что это будет касаться только отдельных трансакций.

О каких трансакциях идет речь

По словам Гетманцева, планируемые ограничения повлияют лишь на 1% операций и не затронут общую практику безналичных транзакций, которыми пользуются граждане ежедневно.

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Эти меры направлены на борьбу с использованием карточных переводов в незаконных схемах.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Речь идет лишь об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц.

Он добавил, что большинство безналичных транзакций, которые осуществляются гражданами, являются обычными и не вызывают подозрений.

В каких ситуациях карточные операции кажутся подозрительными

Председатель финансового комитета привел пример нетипичной ситуации, когда пенсионер собирает средства на свою карточку от большого количества незнакомцев.

! В криминальном мире это известно как "дроперство", где лицо "арендует" свою банковскую карточку для аккумуляции денег от неизвестных, а затем передает эти средства злоумышленнику, получая за это небольшой процент. Такие необычные операции, среди других, находятся в фокусе внимания Национального банка для противодействия.

Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна,

- говорит Гетманцев.

! Гетманцев подчеркнул, что будущий законопроект от Национального банка будет предметом открытого обсуждения, после чего финансовый комитет примет обдуманное и всестороннее решение.