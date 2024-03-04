Гривневые депозиты сокращаются
Среди причин такого явления - как сезонный фактор, так и пессимистические ожидания относительно состояния экономики в условиях войны. Хотя банковский сектор демонстрировал относительную стабильность, в январе 2024 года, произошло сокращение депозитов.
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В частности, гривневые вклады как от населения, так и от бизнеса, уменьшились примерно на 50 миллиардов гривен, а валютные депозиты снизились менее существенно. Такую статистику обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что это самый высокий показатель сокращения гривневых депозитов с начала войны. Тенденция к сокращению депозитов продолжилась и в феврале.
Сезонный фактор
Даниил Гетманцев отметил, что подобная тенденция, хоть и в меньших масштабах, является типичной для начала года.
Эта тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет. Хотя конечно для каждого года есть своя специфика, как это было, например в начале 2015 года или 2022 года,
- отметил чиновник.
В то же время такого оттока средств, как в прошлом году, не наблюдалось, несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру и отключения электроэнергии. В начале 2022 года, перед полномасштабным вторжением России, ситуация с выводом средств из банков была подобной нынешней ситуации.
Богдан Данилишин также признал существование фактора сезонности.
Высокая база сравнения декабря, как правило, связана с выполнением бюджетных контрактов. В январе зато поступления на счета клиентов меньше на фоне традиционно высоких для зимы расходов на импорт. Это приводит к уменьшению остатков средств на счетах бизнеса и населения,
- отмечает экономист.
Отток вкладов является сезонным явлением, характерным для этого периода в предыдущие годы. А вот в другие периоды, даже во время войны, банковская система демонстрирует рост количества вкладов, частично благодаря государственной гарантии на 100% вкладов во время военного положения.
Законодательные инициативы
На рубеже 2023 и начале 2024 годов было инициировано несколько законодательных предложений от правительства, имеющих целью увеличить государственный надзор за финансами и банковскими счетами граждан. В некоторых случаях даже предусматривая возможность их блокировки.
Даниил Гетманцев, вспоминая об одном из таких предложений, связал отток депозитов с потенциальным внедрением нового закона о мобилизации, который содержит положение о возможности блокировки счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации. Впрочем, он также подчеркнул, что эта инициатива не нашла поддержки.
Дополнительно правительству уже приходилось отвергать обвинения в планах по налогообложению всех карточных транзакций, которые якобы были предусмотрены в Национальной стратегии доходов, оставив после себя недоверие общественности.
Покупка валюты
Причина основного наплыва средств с банковских депозитов заключается в активной покупке иностранной валюты. Это означает, что в начале 2024 года люди и компании вывели гривны со своих счетов, обменяв их на доллары и евро.
Для физических лиц такой шаг является способом защиты своих сбережений от девальвации, а для бизнеса - необходимостью для осуществления импортных операций.
Согласно информации от Государственной таможенной службы, в 2023 году импорт товаров в Украину почти удвоился по сравнению с экспортом.
Самое простое объяснение
Согласно опросу Центра Разумкова, по состоянию на январь 2024 года, 57% граждан Украины оценивали экономическое положение страны как неудовлетворительное, а более одной трети считали материальное положение своей семьи таким же плохим.
Каждый десятый респондент заявил, что имеет значительные трудности с обеспечением своего существования. А значит, людям просто нужны средства.