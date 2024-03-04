Гривневые депозиты сокращаются

Среди причин такого явления - как сезонный фактор, так и пессимистические ожидания относительно состояния экономики в условиях войны. Хотя банковский сектор демонстрировал относительную стабильность, в январе 2024 года, произошло сокращение депозитов.

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В частности, гривневые вклады как от населения, так и от бизнеса, уменьшились примерно на 50 миллиардов гривен, а валютные депозиты снизились менее существенно. Такую статистику обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что это самый высокий показатель сокращения гривневых депозитов с начала войны. Тенденция к сокращению депозитов продолжилась и в феврале.

Важно! Только за первую неделю февраля депозиты уменьшились на дополнительные 10 миллиардов гривен, а общее уменьшение гривневых вкладов за первые два месяца года может достигать около 100 миллиардов гривен.

Сезонный фактор

Даниил Гетманцев отметил, что подобная тенденция, хоть и в меньших масштабах, является типичной для начала года.

Эта тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет. Хотя конечно для каждого года есть своя специфика, как это было, например в начале 2015 года или 2022 года,

- отметил чиновник.

В то же время такого оттока средств, как в прошлом году, не наблюдалось, несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру и отключения электроэнергии. В начале 2022 года, перед полномасштабным вторжением России, ситуация с выводом средств из банков была подобной нынешней ситуации.

Богдан Данилишин также признал существование фактора сезонности.

Высокая база сравнения декабря, как правило, связана с выполнением бюджетных контрактов. В январе зато поступления на счета клиентов меньше на фоне традиционно высоких для зимы расходов на импорт. Это приводит к уменьшению остатков средств на счетах бизнеса и населения,

- отмечает экономист.

Отток вкладов является сезонным явлением, характерным для этого периода в предыдущие годы. А вот в другие периоды, даже во время войны, банковская система демонстрирует рост количества вкладов, частично благодаря государственной гарантии на 100% вкладов во время военного положения.

Законодательные инициативы

На рубеже 2023 и начале 2024 годов было инициировано несколько законодательных предложений от правительства, имеющих целью увеличить государственный надзор за финансами и банковскими счетами граждан. В некоторых случаях даже предусматривая возможность их блокировки.

Даниил Гетманцев, вспоминая об одном из таких предложений, связал отток депозитов с потенциальным внедрением нового закона о мобилизации, который содержит положение о возможности блокировки счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации. Впрочем, он также подчеркнул, что эта инициатива не нашла поддержки.

Заметьте! Эксперты и аналитики указывают, что увеличение контроля или блокировки счетов не обязательно должно быть связано только с военной мобилизацией. Это также может касаться экономических и налоговых мер, в рамках которых правительство стремится обеспечить больший контроль над финансами граждан.

Дополнительно правительству уже приходилось отвергать обвинения в планах по налогообложению всех карточных транзакций, которые якобы были предусмотрены в Национальной стратегии доходов, оставив после себя недоверие общественности.

Покупка валюты

Причина основного наплыва средств с банковских депозитов заключается в активной покупке иностранной валюты. Это означает, что в начале 2024 года люди и компании вывели гривны со своих счетов, обменяв их на доллары и евро.

Для физических лиц такой шаг является способом защиты своих сбережений от девальвации, а для бизнеса - необходимостью для осуществления импортных операций.

Интересно! Спрос на иностранную валюту растет не только среди населения, но и в бизнес-секторе. В январе 2024 года объем импортируемых в Украину товаров превысил 5 миллиардов долларов, что на 1% больше, чем в предыдущем году.

Согласно информации от Государственной таможенной службы, в 2023 году импорт товаров в Украину почти удвоился по сравнению с экспортом.

Самое простое объяснение

Согласно опросу Центра Разумкова, по состоянию на январь 2024 года, 57% граждан Украины оценивали экономическое положение страны как неудовлетворительное, а более одной трети считали материальное положение своей семьи таким же плохим.

Каждый десятый респондент заявил, что имеет значительные трудности с обеспечением своего существования. А значит, людям просто нужны средства.