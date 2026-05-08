Валюта несколько подорожала: какой официальный курс валют на 11 мая

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 11 мая. Рассказываем, как изменится курс доллар и евро на следующей неделе.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США в пятницу, 8 мая торгуется по 8 мая по 43,80 гривны. Это означает, что цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 7 мая. А официальный курс евро составляет 51,54 гривны. То есть цена валюты уменьшилась на 7 копеек против 7 мая, что о чем сообщает НБУ.

А вот 11 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,85 гривны (+5 копеек);

евро – 51,59 гривны (+5 копеек).

Какой курс валют на наличном рынке?

По состоянию на 8 мая, покупка доллара в банках проходит в среднем по 43,56 гривны (-1 копейка), а продажа по 44,05 гривны (без изменений). Об этом сообщает Минфин.

Покупка евро составляет 51,25 гривны (-7 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (+10 копейки).

Какой курс валют на черном рынке?

В пятницу, 8 мая, покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (без изменений), а продажа – по 43,80 гривны (тоже без изменений).

Но покупка евро проходит по 51,55 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,75 гривны (без изменений).

Какой курс валют в обменниках?

Согласно данным finance.ua, доллары в обменниках проходят в среднем по 43,41 гривне (+19 копеек), а продают – по 43,92 гривны (+2 копейки).

Евро покупают по 51,35 гривны (-4 копейки), а продают – по 51,85 гривны (+1 копейка).

Что еще стоит знать о курсе валют?

Эксперт Тарас Лесовой сообщил, что на курсы валют в мае 2026 года будет влиять немало факторов. В частности это мировые цены на нефть, разблокирование кредита от Евросоюза, боевые действия в Украине и тому подобное. Однако любые прогнозы он называет пока "достаточно неблагодарными".

Ожидается, что курс доллара в мае составит от 43,50 до 44,50 гривны. В то же время курс евро – от 49,50 до 52,50 гривны.

В частности украинцев волнует вопрос национальной валюты, то есть гривны. Эксперт Александр Паращий считает, что по состоянию на сегодня пик девальвации гривны пройден. Но следует не забывать о ситуации с ценами на нефть и газ. Именно она будет оставаться основным риском для нацвалюты.