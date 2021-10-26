Одна из первых в мире: Нигерия запустила национальную цифровую валюту

Криптовалюты становятся все популярнее в странах Африки. Нигерия стала первой страной на континенте и одной из первых в мире, центральный банк которой выпустил собственную цифровую монету.

Национальная виртуальная валюта Нигерии получила название eNaira. Это кульминация проекта центрального банка страны по расширению границ платежной системы, находившегося в разработке с 2017 года. Главная цель – сделать финансовые транзакции более удобными и простыми для всего социума.

Обратите внимание Расцвет Ethereum: как вторая по популярности криптовалюта мира может потеснить биткоин

Нигерия запустила собственную цифровую монету

eNaira разработала финтех-компания Bitt, также стоящая за созданием цифровых валют центробанков в некоторых странах Карибского бассейна. Во время презентации виртуальной валюты глава центрального банка Нигерии Годвин Эммефиле заявил, что уже отчеканено 500 миллионов eNaira( 1,21 миллиона долларов США), пишет Premium Times.

Президент африканской страны Мухаммаду Бухари отметил, что цифровая валюта центрального банка вместе с другими инновациями будет способствовать экономическому развитию Нигерии благодаря:

улучшению экономической деятельности,

увеличению денежных переводов,

финансовой инклюзии,

более эффективной монетарной политике.

Презентация национальной цифровой валюты Нигерии: смотрите видео

Лидер страны также добавил, что введение национальной цифровой валюты увеличит ВВП Нигерии на 29 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщает ChannelsTV.

Финансовая инклюзия Это равный доступ и использование финансовых продуктов и услуг: приемлемые по цене; отвечают потребностям домохозяйств и предприятий; доступны для всех сегментов общества независимо от дохода и места жительства.

Президент Мухаммаду Бухари заверил жителей Нигерии в том, что национальная цифровая валюта безопасна и добавил, что использование eNaira позволит решить ряд проблем. В частности, речь идет о выводе людей и предприятия из тени, увеличив тем самым налоговую базу страны.