Один из украинских банков уже возобновил работу после масштабного сбоя

Sense Bank уже восстановил работу всех своих систем после сбоя из-за Windows. О проблемах украинский банк сообщил утром 19 июля.

В пятницу банк сообщал, что не работает отображение продуктов, карточек и счетов. Также в Sense Bank добавляли, что невозможно было сделать перевод и обмен валют, а также оплатить услугу.

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В Sense Bank сообщили о возобновлении работы после сбоя

По состоянию на 11:05 украинский кредитор заявил, что все цифровые сервисы и функции снова начали работать в обычном режиме. В Sense Bank также отметили, что "все средства и данные в полной безопасности".

Представители банка добавили, что сбой не связан с DDoS-атакой или другими враждебными действиями. В Sense Bank объяснили, что причина инцидента – мировой IT-сбой, связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Напомним, что в пятницу, 19 июля, сбой зафиксировали в работе компаний "Новая Почта" и Vodafone.