Больше чем Джек Ма: почему один из богатейших бизнесменов Китая потерял 14 миллиардов долларов

Похоже, что даже самые лояльные предприниматели Китая не застрахованы от действий национальных регуляторов. На этот раз под удар попал миллиардер и глава компании Tencent Ма Хуатен.

За последние 9 месяцев он потерял больше, чем самый известный китайский бизнесмен в мире и основатель таких корпорация, как Alibaba Group Holding и Ant Group Co. Джек Ма. Ситуация с главой Tencent прекрасно иллюстрирует насколько жестко Пекин готов действовать против частного сектора.

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Ма Хуатен потерял 14 миллиардов долларов

Основатель и глава совета директоров китайской телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатен в течение долгого периода имел репутацию бизнесмена, лояльного к действующей власти Китая. Однако, похоже это не защитило его компанию от ограничений со стороны регуляторов:

штрафов (в том числе и антимонопольных)

потери эксклюзивных прав на стриминг музыки.

Во вторник, 3 августа, акции Tencent установили антирекорд десятилетия. После того как государственная газета The Economic Information Daily опубликовала материал об игорной зависимости среди подростков, подчеркнув, что платформы должны демонстрировать большую социальную ответственность, а не думать только о прибыли. Это спровоцировало слухи о том, что Tencent может стать новой целью репрессий Пекина, поскольку компания работает в этой сфере. На фоне этого гигант подешевел почти на 60 миллиардов долларов. За год акции компании упали в цене на 17%. По данным Yahoo! Finance, сейчас ее активы стоят 439 долларов каждый. Рыночная капитализация составляет 4,2 триллиона долларов.

Что известно о Tencent Это телекоммуникационная компания и крупнейший интернет-провайдер Китая, которая была создана в 1998 году. Визитными карточками Tencent стали сети обмена быстрыми сообщениями под названием QQ и системы для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. В 2004 году компания стала публичной. Для своего IPO Tencent выбрала Гонконгскую фондовую биржу. Китайский гигант является владельцем компании "Riot Games".

Согласно данным Bloomberg, капитал Ма Хуатена уменьшился почти на 14 миллиардов долларов с момента отмены IPO Ant в ноябре 2020 года, упав до 46,9 миллиарда долларов. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 43,8 миллиарда долларов. Основатель Tencent занимает третье место в рейтинге самых богатых людей Китая.

Что будет дальше

Перспективы компании Tencent и в целом по отрасли игр зависят от дальнейших шагов регуляторов. В прошлом месяце Пекин шокировал инвесторов, введя ограничения в отношении компаний, предоставляющих услуги репетиторов. В результате многие фирмы были вынуждены объявить себя некоммерческими. После атаки на Джека Ма влияние китайских регуляторов распространился на все сферы. В общем Пекин вместо неограниченного роста делает ставку на другие приоритеты:

безопасность данных,

финансовая стабильность,

решение проблемы неравенства.

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Tencent уже пытается успокоить Пекин. Компания обязалась еще больше ограничить игровое время для несовершеннолетних и запретить молодым игрокам покупать игры. Корпорация даже готова обсудить возможность полного запрета игр для детей до 12 лет.