Більше, ніж Джек Ма: чому один з найбагатших бізнесменів Китаю втратив 14 мільярдів доларів

Схоже, що навіть найлояльніші підприємці Китаю не застраховані від дій національних регуляторів. Цього разу під удар потрапив мільярдер та очільник компанії Tencent Ма Хуатен.

За останні 9 місяців він втратив більше, ніж найвідоміший китайський бізнесмен у світі та засновник таких корпорація як Alibaba Group Holding та Ant Group Co. Джек Ма. Ситуація з главою Tencent якнайкраще ілюструє наскільки жорстко Пекін готовий діяти проти приватного сектору.

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Ма Хуатен втратив 14 мільярдів доларів

Засновник та глава ради директорів китайської телекомунікаційної компанії Tencent Ма Хуатен протягом довгого періоду мав репутацію бізнесмена, лояльного до чинної влади Китаю. Однак, схоже це не захистило його компанію від обмежень зі сторони регуляторів:

штрафів (в тому числі й антимонопольних);

втрати ексклюзивних прав на стріминг музики.

У вівторок, 3 серпня, акції Tencent встановили антирекорд десятиліття. Після того як державна газета The Economic Information Daily оприлюднила матеріал про ігрову залежність серед підлітків, наголосивши, що платформи мають демонструвати більшу соціальну відповідальність, а не думати лише про прибутки. Це спровокувало чутки щодо того, що Tencent може стати новою ціллю репресій Пекіна, оскільки компанія працює у цій сфері. На фоні цього гігант подешевшав майже на 60 мільярдів доларів. За рік акції компанії впали в ціні на 17%. За даними Yahoo!Finance, зараз її активи коштують 439 доларів за кожен. Ринкова капіталізація становить 4,2 трильйона доларів.

Що відомо про Tencent Це телекомунікаційна компанія та найбільший інтернет-провайдер Китаю, яка була створена у 1998 році. Візитними картками Tencent стали мережі обміну швидкими повідомленнями під назвою QQ та системи для передачі текстових і голосових повідомлень WeChat. У 2004 році компанія стала публічною. Для свого IPO Tencent обрала Гонконзьку фондову біржу. Китайський гігант є власником компанії "Riot Games".

Згідно з даними Bloomberg, капітал Ма Хуатена зменшився майже на 14 мільярдів доларів з моменту скасування IPO Ant в листопаді 2020 року, впавши до 46,9 мільярда доларів. Forbes оцінює статки бізнесмена у 43,8 мільярда доларів. Засновник Tencent займає третю сходинку у рейтингу найбагатших людей Китаю.

Що буде далі

Перспективи компанії Tencent та загалом галузі ігор залежать від подальших кроків регуляторів. Минулого місяця Пекін шокував інвесторів, ввівши обмеження стосовно компаній, які надають послуги репетиторів. У результаті багато фірм були вимушені оголосити себе некомерційними. Після атаки на Джека Ма вплив китайських регуляторів поширився на всі сфери. Загалом Пекін замість необмеженого зростання робить ставку на інші пріоритети:

безпека даних,

фінансова стабільність,

розв'язання проблеми нерівності.

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Tencent вже намагається заспокоїти Пекін. Компанія зобов'язалася ще більше обмежити ігровий час для неповнолітніх та заборонити наймолодшим гравцям купувати ігри. Корпорація навіть готова обговорити можливість повної заборони ігор для дітей віком до 12 років.