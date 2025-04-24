Когда нельзя занимать деньги в долг: эти правила нужно знать

Существуют разного рода приметы, относительно денег. В частности и времени, когда их нельзя давать в долг. Считается, что займ в неудачный момент может разрушить отношения и оставить вас без денег.

Когда нельзя занимать деньги кому-то

Есть дни недели и отдельные периоды года, когда занимать деньги совсем нельзя, сообщает 24 Канал.

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Согласно приметам, деньги нельзя давать в долг в такие дни:

понедельник – начало недели и неблагоприятное время для финансовых дел;

среда – в этот день лучше отдавать долги, а не брать;

воскресенье – с давних времен было днем, когда происходила церковная служба, то есть финансовые операции проводить в это время не рекомендовалось.

Также, согласно приметам, деньги не стоит давать в долг на большие церковные праздники. К таким, в частности, можно отнести Пасху, Рождество и Троицу.

Интересно, что неблагоприятным для одалживания считается и период перед Новым годом. Ведь это время, когда нужно завершать все дела.

Обратите внимание! Согласно народным верованиям, после того, как солнце заходит, проводить финансовые операции не стоит.