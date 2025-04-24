Коли не можна позичати гроші комусь

Є дні тижня і окремі періоди року, коли позичати гроші зовсім не можна, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з прикметами, гроші не можна давати у борг у такі дні:

понеділок – початок тижня і несприятливий час для фінансових справ;

середа – у цей день краще віддавати борги, а не брати;

неділя – з давніх-давен була днем, коли відбувалася церковна служба, тобто фінансові операції проводити в цей час не рекомендувалось.

Також прикмети кажуть, що гроші не варто позичати на великі церковні свята. До таких, зокрема, можна віднести Пасху, Різдво та Трійцю.

Цікаво, що несприятливим для позичання вважається і період перед Новим роком. Адже це час, коли потрібно завершувати усі справи.

Зверніть увагу! Згідно з народними віруваннями, після того, як сонце заходить, проводити фінансові операції не варто.