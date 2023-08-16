На російському телебаченні влаштував істерику заступник глави російської Держдуми Олександ Бабаков. Усе через стрімке піке рубля.

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Російський чиновник влаштував істерику через обвал рубля

Бабаков заявив, що інформація про так званий "плаваючий курс" – це просто брехня. Крім того, він заявив, що поточні дії представників фінансового сектору шкодять інтересам Росії.

Якби він був плаваючим, були б параметри – рух від берега до берега. А він у нас падаючий. Ну це жах!,

– сказав Бабаков.

Крім того, чиновник вважає, що вони вкрай сильно дискредитували офіційну російську валюту. Мовляв, тепер рубль не цікавіть ні населення, ні інвесторів, ні індустрії.

Нагадаємо, що російський рубль фіксує знецінення з початку 2023 року. Проте в останні тижні ситуація почала стрімко набирати обертів, оскільки напочатку тижня вартість євро та долара перетнула позначку у 100 рублів.

Український економіст Олег Гетман вважає, що у Росії не зможуть зупинити девальвацію рубля, тоді як інструментів для утримання ситуації на більш-менш стабільному рівні не так вже й багато. По суті в агресора немає оптимального виходу.