Напомним, 7 апреля 2023 года российский рубль упал до самого низкого уровня за 12 месяцев по отношению к американскому доллару и евро. Денежная единица даже потратила в тройки худших валют в мире.

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Россияне массово бросились покупать доллар

На фоне "отрицательного укрепления" российского рубля жители государства-агрессора пытаются приобрести недружественные валюты, стоя в длинной очереди к обменникам. Видео нового тренда даже попало в социальные сети.

Похоже, что одними из первых запастись иностранными валютами решили жители российского Санкт-Петербурга. Добавим, что это один из самых больших городов государства-агрессора.

Предыдущие обвалы доллара и причины

В четверг, 6 апреля, рубль также демонстрировал негативную динамику на рынке. Доллар подорожал до 80,1 рубля. Кроме того, российская валюта начала март также с обесценивания, обвалившись до минимума за 10 месяцев. Среди факторов, которые оказывают давление на денежную единицу, выделяют следующие: