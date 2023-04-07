Напомним, 7 апреля 2023 года российский рубль упал до самого низкого уровня за 12 месяцев по отношению к американскому доллару и евро. Денежная единица даже потратила в тройки худших валют в мире.
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Россияне массово бросились покупать доллар
На фоне "отрицательного укрепления" российского рубля жители государства-агрессора пытаются приобрести недружественные валюты, стоя в длинной очереди к обменникам. Видео нового тренда даже попало в социальные сети.
Похоже, что одними из первых запастись иностранными валютами решили жители российского Санкт-Петербурга. Добавим, что это один из самых больших городов государства-агрессора.
Предыдущие обвалы доллара и причины
В четверг, 6 апреля, рубль также демонстрировал негативную динамику на рынке. Доллар подорожал до 80,1 рубля. Кроме того, российская валюта начала март также с обесценивания, обвалившись до минимума за 10 месяцев. Среди факторов, которые оказывают давление на денежную единицу, выделяют следующие:
- Санкции коллективного Запада, которые были введены после полномасштабного нападения на Украину. В частности, это отразилось на доходах от экспорта энергоносителей;
- Рост военных расходов агрессора;
- Распродажа иностранных бизнесов и активов, на фоне чего вырос спрос на валюту;
- Существенное падение цен на нефть в марте. Поэтому прибыли от продажи сырья просели еще больше.