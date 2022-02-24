Российские активы резко упали, ведь военные атаки России по территории суверенной Украины повлекли за собой чрезвычайные действия центрального банка.

Масштабные потери

В то же время инвесторы готовятся к самому жесткому раунду западных санкций. В результате этих действий российский фондовый рынок потерял 259 миллиардов долларов от своей стоимости. Кроме того, зафиксировали следующие моменты:

российский рубль обвалился до рекордного минимума,

стоимость страхования российского долга от дефолта выросла до пикового уровня с 2009 года,

акции потеряли в цене сразу 45%, что является самым большим откатом за всю историю.

Российский центробанк заявил, что впервые за последние несколько лет начал влиять на валютный рынок и сделает все необходимое для укрощения волатильности на финансовых рынках.

Нападение России на Украину бросило тень на мировые финансовые рынки и вызвало новую волну неприязни к риску. Российские активы получили главный удар после того, как президент Владимир Путин приказал провести операцию по "демилитаризации" в Украине, что вызвало международное осуждение и угрозу дальнейших "строгих санкций" США против Москвы.