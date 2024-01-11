Турецкая лира в очередной раз "обвалилась" до исторического рекорда

В четверг, 11 января, обменный курс доллара США по турецкой лире достиг небывалой высоты, превысив впервые 30 лир за один доллар. Эта информация была подтверждена данными международного валютного рынка Forex.

Почему лира обрушилась

В 2023 году турецкая лира претерпела значительное падение по отношению к доллару, потеряв около 60% своей стоимости, несмотря на семь последовательных повышений. учетной ставки Центральный банк Турции.

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Цикл повышения ставок начался в июне, когда регулятор почти удвоил ставку с 8,5% до 15% годовых.

! К концу года ставка достигла 20-летнего максимума, когда Центральный банк Турции повысил ее до уровня 42,5%. Эти меры были приняты в ответ на стремительный рост инфляции, которая в декабре 2023 достигла 64,8% в годовом исчислении, возрастая с 62% в ноябре.

Ужесточение денежно-кредитной политики было инициировано после назначения Хафизе Гайе Эркан на должность главы Центрального банка Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого назначения Эркан занимала высокие должности в таких финансовых учреждениях как Goldman Sachs и First Republic.

Стремительная инфляция

Напомним, в августе 2023 года в Турции ключевые процентную ставку повысили до 25%. Это самый высокий уровень с 2019 года. Такое резкое повышение повлияло на рост турецкой лиры.

Повышение ставки посылает очень сильный сигнал о том, что банк намерен сдержать инфляцию, и начальная реакция рынка очень положительна.

– говорил тогда Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Согласно информации, опубликованной в июле, годовая инфляция в Турции в июне снизилась до уровня, который стал самым низким с декабря 2021 года, снижаясь с 39,59% до 38,21%.

Однако месячная инфляция выросла до 3,92%, что является самым высоким показателем с января того же года.

Несмотря на это, месячный показатель инфляции все еще оставался ниже ожиданий, определенных в опросе Reuters, который прогнозировал рост инфляции до 4,84% в месячном измерении.