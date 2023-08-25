Ставка выросла, турецкая лира тоже

В Турции ключевые процентные ставки повысили до 25%. Это самый высокий уровень с 2019 года. Такое резкое повышение повлияло на рост турецкой лиры.

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По данным Reuters, повышение ставки в Турции ожидали 250 базисных пунктов, однако оказалось на самом деле, что Центробанк поднял ее на 750 базисных пунктов. Это втрое больше.

Повышение ставки посылает очень сильный сигнал о том, что банк намерен сдержать инфляцию, и начальная реакция рынка очень положительна,

– заявляет Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Впрочем, такие события затронули и лиру, которая и без этого последние недели выросла в цене.

После объявления о повышении ставки турецкая валюта подскочила более чем на 3% к доллару – до 26,41 лиры за доллар.

характеристики инфляции в стране

Как писало издание еще в июле, годовая инфляция в Турции в июне снизилась к показателю, который самый низкий с декабря 2021 года. Это с 39,59% до 38,21%.

Впрочем, выросла месячная инфляция до 3,92%. А это уже самый высокий показатель с января этого года.

Месячный показатель все еще был ниже медианы оценок опроса Reuters, который предполагал, что инфляция достигнет 4,84% в месячном измерении,

– отмечает агентство.

Интересно, что эксперты отмечают рост инфляции в ближайшее время из-за эффекта обесценивания лиры и повышения минимальной заработной платы в июле.