Падение на мосбирже
Индекс мосбиржи (MOEX) и акции российских компаний начали резко обрушиваться еще вчера на фоне заявлений о проведении псевдо "референдума" на временно оккупированных территориях. Сегодня, после заявления путина о частичной мобилизации, ситуация только усугубилась.
К теме Санкции работают, – экс-замглавы центробанка о последствиях для России
Падение индекса мосбирижа
- MOEX сегодня с начала торгов уже упал на 3,07%, согласно данным CNBC.
- Сейчас (12:05 по Киеву) показатель колеблется на уровне 2145,0. Как передает Trading Economics 21 сентября, индекс падал до 2090, на 10%, продолжив вчерашнее падение. Заметим, что это самое низкое падение от 9 августа.
Что с акциями российских компаний
Помимо падения индекса MOEX, заявления путина спровоцировали и резкое снижение в цене российских гигантов в разных секторах экономики. Так что картина по состоянию на утро 21 сентября выглядит следующим образом:
- акции "Газпрома" упали за сутки на 5,12%, за год – на 37,42%;
- акций нефтяного гиганта "Роснефть" упали в цене на 9,02%, за год – 42,26%;
- ценные бумаги Сбербанка потеряли почти 9,45%, за год – 61,33%;
- тогда как активы "Лукойла" обвалились почти на 10,47%, за год – 39,06;
- ценные бумаги газовой компании "Новатек" потеряли 9,54%, за год – 42,30%;
акции "Яндекса" снизились за сутки на 11,20%, за год – 65,69%.