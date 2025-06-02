Акции европейских оборонных компаний достигли нового рекорда
- Европейские оборонные компании зафиксировали рекордный рост акций из-за планов Великобритании по укреплению подводного флота и увеличения военных расходов другими странами Европы.
- Акции таких компаний, как Babcock International Group Plc, Renk Group AG, Rheinmetall AG и Hensoldt AG, продемонстрировали значительный рост.
Великобритания сообщила о планах по развитию подводного флота и укреплению ядерных сил, в то время как другие европейские страны сообщили об увеличении военных расходов. Все это привело к росту акций европейских оборонных компаний.
Почему вырос оборонный сектор Европы
Дело в том, что европейские страны пообещали увеличить военные расходы на фоне давления со стороны США. В частности, Великобритания уже имеет планы по развитию подводных лодок, передает 24 Канал со ссылками на Bloomberg.
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Таким образом, по состоянию на 2 июня, общий оборонный сектор вырос:
- Котировки акций Goldman Sachs Group Inc. достигли нового максимума, ведь выросли в этом году на примерно 120%,
- Акции Babcock International Group Plc, которая обслуживает британский подводный флот, выросли на 6% – самый высокий показатель за последние 6 лет,
- Акции поставщика танковых запчастей Renk Group AG выросли на 2,1%,
- Акции производителя бронетехники Rheinmetall AG – на 1,4%,
- Акции Hensoldt AG, которая специализируется на оборонной электронике, выросли на 8,8%.
Напоминаем! Великобритания хочет потратить 15 миллиардов фунтов стерлингов, это где-то 20 миллиардов долларов, для строительства подводных лодок, а также на программу ядерных боеголовок.