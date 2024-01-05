Новые возможности для клиентов: ПриватБанк внес некоторые изменения в свою работу
Источник:PrivatBank_insider
ПриватБанк обновил возможности для своих клиентов. Теперь они могут получать переводы SWIFT в евро и швейцарских франках без дополнительной комиссии.
Новая возможность для клиентов
ПриватБанк установил новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках и евро. Такие действия были направлены на помощь украинцам, которые выехали за границу и хотят регулярно направлять средства в Украину родственникам, ВСУ и тому подобное.
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Поэтому SWIFT-переводы в этих валютах, отправленные через Citibank EUROPE PLC, будут поступать без дополнительных комиссий. К слову, зачисление валютных переводов на гривневые счета тоже будет проходить без дополнительных расходов.
Чтобы получить реквизиты в Приват24, нужно нажать кнопки в следующем порядке:
- Сервисы;
- Переводы;
- SWIFT;
- Реквизиты.
Главные преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк – отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов,
– сообщили в банке.
Там добавили, что обычно деньги поступают на такие счета в течение 24 часов, но 40% платежей все же засчитываются за 5 минут.