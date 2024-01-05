Нова можливість для клієнтів

Приватбанк встановив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. у швейцарських франках та євро. Такі дії були спрямовані на допомогу українцям, які виїхали за кордон та хочуть регулярно надсилати кошти в Україну родичам, на ЗСУ тощо.

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Тож SWIFT-перекази у цих валютах, які були надіслані через Citibank EUROPE PLC, будуть надходити без додаткових комісій. До слова зарахування валютних переказів на гривневі рахунки теж проходитиме без додаткових витрат.

Щоб отримати реквізити у Приват24 потрібно натиснути кнопки у такому порядку:

Сервіси;

Перекази;

SWIFT;

Реквізити.

Головні переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк – відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів,

– повідомили у банку.

Там додали, що зазвичай гроші надходять на такі рахунки протягом 24 годин, але 40% платежів все ж зараховуються за 5 хвилин.