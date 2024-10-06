С обменом, каких долларов могут возникнуть проблемы в Польше

Возможность обменять валюту особенно актуальна за рубежом. Чтобы избежать трудностей и проблемных моментов стоит заранее узнать информацию о правилах обмена валюты в соответствующей стране.

Обмен долларов в Польше

Прежде всего стоит отметить, что американское правительство США предусматривает, что все образцы банкнот Федерального резерва являются законным платежным средством независимо от года выписки. Речь идет обо всех купюрах, которые были выпущены с 1914 года. Сейчас Федеральный резерв выпускает такие номиналы американской валюты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов, информирует US Currency Education Program.

Стоит внимания Обмен "старых" долларов на "новые": что стоит знать об этой операции

В Польше обменять иностранную валюту, в частности, доллары США, можно в различных финансовых учреждениях. Среди них обменники, которые традиционно можно найти где угодно: на вокзалах, в аэропортах и в исторических частях городов и тому подобное. Также можно обращаться в банки, информирует "ТСН".

При этом следует учитывать, что купюры иностранной валюты для обмена должны быть в надлежащем состоянии. Прежде всего ни один обменник или банк в Польше не согласится принимать фальшивые купюры. Кроме того, могут возникнуть проблемы с обменом поврежденных или порванных банкнот, в частности, доллара, согласно данным WISE.

Кроме того, банки в Польше не обязаны принимать для обмена банкноты иностранной валюты или монеты, которые уже вышли из обращения. Об этом сообщает центральный банк Польши.