Обмін доларів у Польщі

Перш за все варто зазначити, що американський уряд США передбачає, що всі зразки банкнот Федерального резерву є законним платіжним засобом незалежно від року виписку. Йдеться про усі купюри, які були випущені з 1914 року. Наразі Федеральний резерв випускає такі номінали американської валюти: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 доларів, інформує US Currency Education Program.

Варте уваги Обмін "старих" доларів на "нові": що варто знати про цю операцію

В Польщі обміняти іноземну валюту, зокрема, долари США, можна у різних фінансових установах. Серед них обмінники, які традиційно можна знайти будь-де: на вокзалах, у аеропортах та в історичних частинах міст тощо. Також можна звертатися до банків, інформує "ТСН".

При цьому варто зважати, що купюри іноземної валюти для обміну мають бути у належному стані. Перш за все жоден обмінник чи банк у Польщі не погодиться приймати фальшиві купюри. Крім того, можуть виникнути проблеми з обміном пошкоджених або порваних банкнот, зокрема, долара, згідно з даними WISE.

Крім того, банки у Польщі не зобов'язані приймати для обміну банкноти іноземної валюти або монети, які уже вийшли з обігу. Про це повідомляє центральний банк Польщі.