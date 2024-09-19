Сколько стоит 500 долларов в Украине

В Украине на этой неделе представили проект государственного бюджета на 2025 год. В частности, в документе заложили курс доллара на уровне 45 гривны за доллар. Напомним, что в бюджете на текущий год закладывали показатель 40,7 гривны за доллар. По состоянию на 19 сентября доллар стоит в Украине 41,45 гривны, по данным НБУ.

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В то же время в начале января Нацбанк установил курс доллара на уровне 36,56 гривны. Доллар также подорожал в банках и небанковских учреждениях:

Средний курс доллара США в банках Украины колеблется на уровне 41,30 гривны для покупки и 41,80 гривны для продажи, согласно данным "Минфина";

Тогда как в обменниках доллар покупают по 41,42 гривны, а продают – по 41,88 гривны, по данным finance.ua.

К теме! О том, как изменилась стоимость 100 долларов в Украине с января – читайте здесь! Стоит подметить, что курс евро также существенно вырос с начала года. Поэтому за 100, 500 и 1000 евро в сентябре придется заплатить немного больше.

Для сравнения, в январе средний курс доллара в банках колебался на уровне 38,2 гривны для покупки и 39 гривен для продажи. На наличном рынке доллар стоил 38,66 гривны (покупка) и 39,23 гривны (продажа). Поэтому, в январе 500 долларов можно было приобрести 19 500 гривен и 19 615 гривен соответственно. По состоянию на 19 сентября аналогичная сумма будет стоить 20 900 гривен в банках и 20 940 в обменниках.