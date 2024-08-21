Действительны ли доллары 2002 года

Нацбанк подчеркнул, что в Украине действительны все доллары, которые были выпущены с 1914 года, поскольку нет никаких постановлений или законов, в которых говорилось бы о другом. Это означает, что банки и обменники должны принимать купюры долларов, которые были выпущены за последние 110 лет. Главное, что эти банкноты были в надлежащем состоянии, который необходим для обмена.

Стоит внимания Принимают ли в Украине купюру в 500 евро: все, что стоит знать

Также стоит подчеркнуть, что Федеральная резервная система США не вводила никаких ограничений на расчеты банкнотами, которые есть в обращении. Если банки или обменники отказываются проводить обмен долларовых купюр без надлежащих на то причин, то стоит написать жалобу в главный офис банка, по словам члена совета НБУ Василия Фурмана. Он добавил, если этот вопрос не решат, то тогда нужно обращаться с жалобой в Нацбанк.

Напомним, что адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик эксклюзивно рассказали 24 Каналу о том, как защитить себя при обмене валют вне банка. В частности, эксперты выделили ключевые правила и требования, о которых стоит знать.

Кроме того, стоит помнить, что есть ситуации, когда банки и обменники имеют право отказаться обменивать ту или иную банкноту. Речь идет о сильно изношенных или поврежденных банкнотах или фальшивых купюрах. Более того, если обоих этих сценариев предусмотрены специальные протоколы действий.