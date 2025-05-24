Какую максимальную сумму можно обменять в банке в 2025 году

Обменять гривны на доллары или евро и наоборот украинцы могут в любом банке или обменнике без ограничений. Однако есть лимиты на снятие наличных в кассах и банкоматах.

Сколько можно обменять валюты в банке

В начале полномасштабной войны России против Украины Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и обменников по операциям с иностранной валютой. Однако уже с 2023 года НБУ отменил все лимиты на покупку и продажу валюты, передает 24 Канал.

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Поэтому с 1 декабря 2023 года украинцы могут обменять в банке любую сумму. Эти изменения в законодательстве дали возможность покупать за один раз столько валюты, сколько имеет в запасе банк или финансовое учреждение.

Следует знать! В НБУ заявили, что снятие ограничений позволило стабилизировать валютный рынок, уменьшив разницу между наличным и безналичным курсами.

Как можно обменять валюту в банке

Чтобы обменять евро или доллары в банке, придется посетить отделение и дождаться своей очереди.

Обмен валюты банки осуществляют в порядке живой очереди и только в том случае, если доллары или евро есть в кассе.

Чтобы купить или продать валюту в эквиваленте до 400 000 гривен, документы не понадобятся.

Если сумма обмена превышает 400 000 гривен, тогда необходимо предоставить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Клиенты некоторых банков могут предварительно заказывать валюту через интернет-банкинг, что пользуется спросом среди пользователей банковских приложений.

Какие действуют лимиты на снятие наличных

Вместе с тем, несмотря на отмену ограничений на обмен валюты, в банках остались лимиты на снятие наличных. Они были введены постановлением НБУ еще от 24 февраля 2022 года и пока неизменны.

Поэтому сегодня в Украине можно снять с одного своего валютного счета за день:

в банковских кассах - 100 000 гривен;

в банкоматах и POS-терминалах - 50 000 гривен.

Стоит учесть! В разных украинских банках могут отличаться условия покупки и продажи наличной валюты.