Сколько можно обменять валюты в банке
В начале полномасштабной войны России против Украины Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и обменников по операциям с иностранной валютой. Однако уже с 2023 года НБУ отменил все лимиты на покупку и продажу валюты, передает 24 Канал.
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Поэтому с 1 декабря 2023 года украинцы могут обменять в банке любую сумму. Эти изменения в законодательстве дали возможность покупать за один раз столько валюты, сколько имеет в запасе банк или финансовое учреждение.
Следует знать! В НБУ заявили, что снятие ограничений позволило стабилизировать валютный рынок, уменьшив разницу между наличным и безналичным курсами.
Как можно обменять валюту в банке
Чтобы обменять евро или доллары в банке, придется посетить отделение и дождаться своей очереди.
- Обмен валюты банки осуществляют в порядке живой очереди и только в том случае, если доллары или евро есть в кассе.
- Чтобы купить или продать валюту в эквиваленте до 400 000 гривен, документы не понадобятся.
- Если сумма обмена превышает 400 000 гривен, тогда необходимо предоставить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Клиенты некоторых банков могут предварительно заказывать валюту через интернет-банкинг, что пользуется спросом среди пользователей банковских приложений.
Какие действуют лимиты на снятие наличных
Вместе с тем, несмотря на отмену ограничений на обмен валюты, в банках остались лимиты на снятие наличных. Они были введены постановлением НБУ еще от 24 февраля 2022 года и пока неизменны.
Поэтому сегодня в Украине можно снять с одного своего валютного счета за день:
- в банковских кассах - 100 000 гривен;
- в банкоматах и POS-терминалах - 50 000 гривен.
Стоит учесть! В разных украинских банках могут отличаться условия покупки и продажи наличной валюты.