Скільки можна обміняти валюти у банку

На початку повномасштабної війни Росії проти України Національний банк України (НБУ) ввів обмеження для банків та обмінників щодо операцій з іноземною валютою. Однак вже з 2023 року НБУ скасував усі ліміти на купівлю та продаж валюти, передає 24 Канал.

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Відтак з 1 грудня 2023 року українці можуть обміняти у банку будь-яку суму. Ці зміни у законодавстві дали можливість купувати за один раз стільки валюти, скільки має у запасі банк чи фінансова установа.

Слід знати! У НБУ заявили, що зняття обмежень дозволило стабілізувати валютний ринок, зменшивши різницю між готівковим і безготівковим курсами.

Як можна обміняти валюту в банку

Щоб обміняти євро чи долари в банку, доведеться відвідати відділення і дочекатися своєї черги.

Обмін валюти банки здійснюють в порядку живої черги і лише в тому випадку, якщо долари чи євро є у касі.

Щоб купити або продати валюту в еквіваленті до 400 000 гривень, документи не знадобляться.

Якщо сума обміну перевищує 400 000 гривень, тоді необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Клієнти деяких банків можуть попередньо замовляти валюту через інтернет-банкінг, що має попит серед користувачів банківських застосунків.

Які діють ліміти на зняття готівки

Разом з тим, попри скасування обмежень на обмін валюти, в банках лишилися ліміти на зняття готівки. Вони були введені постановою НБУ ще від 24 лютого 2022 року і поки незмінні.

Тому сьогодні в Україні можна зняти з одного свого валютного рахунку за день:

у банківських касах - 100 000 гривень;

у банкоматах і POS-терміналах - 50 000 гривень.

Варто врахувати! В різних українських банках можуть відрізнятися умови купівлі і продажу готівкової валюти.