Принимают ли доллары старого образца в Украине

В Украине доллары США имеют несколько неофициальных наименований. В частности, некоторые банкноты называют "старыми". На фоне этого возникают вопросы, можно ли их обменять в банке или обменнике.

Что делать с долларами старого образца

Обычно в Украине к так называемым "старым" долларам относят купюры, которые выпустили в 1996 году. Тогда как к "новым" долларам относят банкноты, которые центробанк США обновил за последние 20 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The US Currency Education Program.

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Дело в том, что после 1996 года в США изменили дизайн и элементы защиты на банкнотах. Это затрудняет некоторым финансовым учреждениям процесс проверки купюр долларов на подлинность.

В то же время в НБУ неоднократно отмечали, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Поэтому все банки и пункты обмена обязаны принимать все доллары независимо от года выпуска и номинала. Это касается и долларов старого образца. Существует лишь два исключения:

Банкноты долларов имеют признаки значительного износа и/ или повреждения. Эти доллары могут отправить на инкассо.

Во время проверки обнаружили, что доллары являются фальшивыми.

Важно! Ни номинал банкнот, ни год их выпуска не влияют на курсы валют. Все доллары должны обменивать по текущему курсу.