Що робити з доларами старого зразка

Зазвичай в Україні до так званих "старих" доларів відносять купюри, які випустили в 1996 році. Тоді як до "нових" доларів відносять банкноти, які центробанк США оновив за останні 20 років, пише 24 Канал з посиланням на The US Currency Education Program.

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Річ у тому, що після 1996 року у США змінили дизайн та елементи захисту на банкнотах. Це ускладнює деяким фінансовим установам процес перевірки купюр доларів на справжність.

Водночас у НБУ неодноразово наголошували, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Тому всі банки та пункти обміну зобов'язані приймати всі долари незалежно від року випуску та номіналу. Це стосується й доларів старого зразка. Існує лише два винятки:

Банкноти доларів мають ознаки значного зношення та/ або пошкодження. Ці долари можуть відправити на інкасо.

Під час перевірки виявили, що долари є фальшивими.

Важливо! Ні номінал банкнот, ні рік їхнього випуску не впливають на курси валют. Всі долари мають обмінювати за поточним курсом.