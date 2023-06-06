Соответствующее заявление сделал глава Налогового комитета в парламенте Даниил Гетманцев. Он также обратился к обменникам и банкам.

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Гетманцев об обмене валют в Украине

Гетманцев заметил, что участники украинского валютного рынка "в поисках дополнительной маржинальности, немного потерялись". Так что украинский чиновник выделил некоторые моменты.

Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен "изношенных купюр", среди которых изношенными считаются даже помятые или с крошечными точечками в уголке,

– подчеркнул Гетманцев.

По словам чиновниками, из-за подобных "точечек" обменники или банки могут заплатить своими лицензиями. Дело в том, что Национальный банк Украины уже начал изучать этот вопрос. Более того, Гетманцев призвал украинцев сообщать ему в случае безосновательного отказа для обмена валюты или требования оплатить дополнительную комиссию.

Любопытно! Национальный банк Украины опроверг информацию о намерении собирать информацию о платежах с банковских карт и счетов физических лиц. Регулятор прояснил все детали.

Основные правила обмена доллара и других иностранных валют от НБУ: