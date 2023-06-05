Недавно в публичном пространстве появилась информация о том, что Нацбанк якобы планирует собирать данные о платежах со всех банковских карт и счетов физических лиц.

Обратите внимание НБУ прокомментировал резонансную информацию о сборе данных физических лиц

НБУ опроверг резонансную информацию о физических лицах

Дело в том, что Нацбанк с декабря 2022 года получает от функционирующих в Украине банков обобщенные отчеты о деятельности субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг – юридических лиц, пользующихся услугами банков из электронной коммерции.

В связи с этим регулятор направил банкам письмо № 25-0005/38228, чтобы напомнить о необходимости своевременного и корректного предоставления соответствующей информации в соответствии с требованиями, о которых упомянуто в предыдущих письмах. Однако подсанкционное издание "Страна.юа" обнародовало только последнее письмо, добавив ложную интерпретацию.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля над соблюдением банками требований законодательства Украины,

– отметили в пресс-службе НБУ.

Следовательно, в письме, которое обнародовали, речь не идет о физических лицах и их персональных данных. В то же время регулятор продолжает проверять банки и других участников рынка на признаки причастности к нарушению украинского законодательства. Речь идет о таких сферах:

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

Финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения;

Нарушения в секторе платежного законодательства.

Еще одно важное направление деятельности НБУ – это выявление проблемы использования услуг банков в целях обеспечения деятельности теневого рынка.