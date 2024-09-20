Реально ли обменять доллары 2003 года в Украине: главные нюансы

Сохранение в валюте – это опция, которая актуальна среди многих украинцев. Однако периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары действительны, а какие нет.

Покупка и продажа долларов в Украине

НБУ отмечает, что в Украине действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года, информирует 24 Канал. Год эмиссии и номинал банкноты не влияет на ситуацию. В частности, это касается и долларов 2003 года.

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Поэтому все участники валютного рынка в Украине обязаны проводить операции, для примера с долларами 2003 года, как и с другими наличными долларами. Речь идет о банках и небанковских учреждениях. При этом нужно учитывать, что купюры должны обязательно быть в надлежащем состоянии для обмена.

К теме! У 2003 году Федеральная резервная система США обновила банкноту номиналом 20 долларов. Кроме того, американский центробанк обнародовал график обновления долларов.

Напомним, что банка и небанковские учреждения могут не принимать наличную иностранную валюту при двух условиях: