"Синие" и "белые" доллары: какие из них дороже на самом деле
- Цвет доллара не влияет на его ценность, важен состояние банкноты.
- Банкам запрещено устанавливать ограничения на номинал и год эмиссии банкнот иностранной валюты.
Часто можно встретить понятия "синие" и "белые" доллары. Такие определения возникли из-за того, что валюта в определенное время изменила дизайн. Соответственно, "белыми" называют доллары старого образца.
Как цвет влияет на цену доллара?
Действующими считают все доллары, которые выпущены с 1914 года, сообщает НБУ.
Читайте также Распознать фальшивые доллары дома можно всего за 5 шагов: как отличить подделку
Цвет никак не влияет на установление ценности банкноты. Значительную роль играет именно ее состояние. Заметим, что в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота". Таким образом регулятор стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс определения состояния купюры, сообщает Нацбанк.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– указывает регулятор.
В то же время и в дальнейшем есть понятие "значительно изношенная банкнота". Такие купюры отдают на инкассо, среди особенностей этой процедуры стоит выделить:
- она может быть длительной во времени;
- происходит по тарифам финучреждения (то есть, устанавливается определенная комиссия).
Обратите внимание! Иногда финучреждения отказываются обменивать определенные банкноты. Как отмечает Unex Bank, так может происходить из-за того, что трудно проверить старые купюры. В частности, из-за отсутствия у таких образцов обновленных элементов защиты.
Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,
– отмечает НБУ.
Что еще важно знать об обмене валюты?
Если возникают сомнения, относительно оригинальности валюты, ее могут отправить на экспертизу. Эту процедуру проводит НБУ. В случае, когда банкноту определяют как фальшивую, ее изымают и передают правоохранителям для проведения расследования.
Сейчас самым большим номиналом среди долларовых купюр является 100. В прошлом веке были изъяты купюры – 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов из-за отсутствия потребности в них.