Какие доллары считаются поврежденными

Финансовые учреждения в Украине должны принимать помятые или поврежденные банкноты, которые не потеряли свою платежную способность. Речь идет о банкнотах с потертостью или незначительными пятнами. Это указано в постановлении Национального банка Украины.

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Исключением являются значительно изношенные и поврежденные банкноты. Такие купюры банки и небанковские учреждения могут не принимать для обмена.

К теме! НБУ отменил определение “незначительного износа банкнот", чтобы минимизировать злоупотребления при обмене валют. Больше о признаках изношенных банкнот, которые обязательно должны принимать банки и обменники, – читайте здесь.

К значительно поврежденным и/или значительно изношенным относят банкноты с такими признаками:

Порванные или порезанные (на части);

Повреждения дизайна, элементов защиты;

Наличие печатных недостатков;

Обожженные/трухлые/гнилые;

Изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

Имеющиеся общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Такие купюры можно обменять на инкассо. Это процедура, в рамках которой значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения отсчетной операции. Также эта опция подойдет для банкнот, которые изъяли из обращения.

Стоит добавить, что за операцию инкассо взимают определенную комиссию. В то же время следует учитывать, что не все банки предоставляют эту услугу, поэтому накануне стоит уточнить информацию по этому вопросу.