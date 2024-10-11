Как обменять поврежденные банкноты

Как правило, беспокойство возникает по обмену поврежденных или помятых долларов. Дело в том, что далеко не все банки и небанковские учреждения соглашаются принимать такие банкноты. Согласно постановлению Нацбанка, такие купюры должны принимать для обмена, если они не потеряли своей платежной способности.

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Более того, НБУ создал четкий перечень признаков изношенных банкнот, которые обязательно должны принимать банки и обменники:

Локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

Оттиски штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 миллиметров;

Пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 миллиметров каждая;

Надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 миллиметров каждый;

Отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 миллиметра каждый.

В то же время для банкнот долларов с признаками значительного повреждения (разрывы, пятна, измененный цвет, поврежденные элементы защиты и т.д.), но сохранили ключевые признаки платежности, в банках существует услуга инкассо.

Что такое инкассо Это банковская операция, во время которой банк принимает от клиента поврежденные банкноты и направляет их на обмен иностранному банку-партнеру. После того как там обменяют поврежденные купюры на новые, клиент получает эквивалентную сумму в национальной валюте на свой счет.

Однако стоит учитывать, что не все кредиторы проводят эту операцию, поэтому накануне стоит уточнить информацию по этому вопросу.