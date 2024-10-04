Какие существуют доллары

Федеральная резервная система США выпускает доллары с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, информирует USA GOV. В то же время самая большая купюра, которая есть в обращении и которую продолжают выпускать, – это 100 долларов.

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За последние 20 лет центральный банк обновили дизайн и элементы защиты большинства номиналов долларов, которые есть в обращении. Согласно данным The US Currency Education Program, речь идет о таких банкнотах:

5 долларов – 2008 год;

10 долларов – 2006 год;

20 долларов – 2003 год;

50 долларов – 2004 год;

100 долларов – 2013 год.

Федеральный резерв не менял дизайн только двух купюр. Речь идет о банкнотах номиналом в 1 и 2 доллара.

Напомним, что центробанк США обнародовал график обновления банкнот долларов на последующие годы. Этот процесс будет продолжаться с 2026 года до 2034 года.