Какие доллары действительны в Украине
Согласно постановлению НБУ, в Украине нет никаких ограничений по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты. Это касается и доллара США.
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То есть все американские доллары выпущены с 1914 года действительны в Украине и пригодны для обмена. Более того, Федеральная резервная система США не вводила никаких ограничений относительно проведения любых расчетов с такими банкнотами.
В то же время банки и обменники в Украине могут не принимать для обмена значительно изношенные/поврежденные банкноты. В Нацбанке выделили ключевые признаки таких купюр. Также регулятор подметил, что существует только три вида банкнот иностранной валюты:
- Настоящие;
- Значительно изношенные/ поврежденные;
- Фальшивые.
Напомним, что в Украине больше нет такого определения, как "незначительный износ банкнот иностранной валюты. Соответствующее решение принял Национальный банк Украины.