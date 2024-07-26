Какие доллары действительны в Украине

Согласно постановлению НБУ, в Украине нет никаких ограничений по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты. Это касается и доллара США.

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То есть все американские доллары выпущены с 1914 года действительны в Украине и пригодны для обмена. Более того, Федеральная резервная система США не вводила никаких ограничений относительно проведения любых расчетов с такими банкнотами.

К теме! В целом политика правительства США предусматривает, что банкноты Федерального резерва всех образцов остаются законным платежным средством или юридически действительными для платежей, независимо от того, когда они были выпущены. Речь идет обо всех номиналах банкнот, которые были выпущены с 1914 года, информирует US Currency Education Program.

В то же время банки и обменники в Украине могут не принимать для обмена значительно изношенные/поврежденные банкноты. В Нацбанке выделили ключевые признаки таких купюр. Также регулятор подметил, что существует только три вида банкнот иностранной валюты:

Настоящие;

Значительно изношенные/ поврежденные;

Фальшивые.

Напомним, что в Украине больше нет такого определения, как "незначительный износ банкнот иностранной валюты. Соответствующее решение принял Национальный банк Украины.